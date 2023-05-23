Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek düğün tarihini duyurdu

Atv ekranlarında yayınlanan “Kardeşlerim” dizisinin usta isimleri önceki gün akşam yemeği için bir araya geldi. Rumo Ristorante isimli mekanda yemek yedikten sonra gazetecilerle bir araya gelen Turan Cihan Şimşek, Sinem Şimşek, Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir’in keyifleri yerindeydi.

Belgrad’da Cihan Şimşek’in evlenme teklifini kabul eden Sinem Şimşek, “Tarih yaklaşıyor. Neredeyse 1 ay kaldı. Düğün için oldukça heyecanlıyız. 23 Haziran’da herkesi bekliyoruz” dedi.

Cihan Şimşek ise “Her şey güzel gidiyor. Dizimizin son iki bölümü kaldı. Düğün içinde oldukları heyecanlıyız 23 Haziran’da bekliyoruz” dedi. Çift balayı içinde Avrupa’da bir yere gideceklerini dile getirdi.