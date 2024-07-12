Kamuran Akkor sürpriz yaptı! “Beni Bi Sal” dedi

Yaza damga vuracak olan yepyeni şarkısı hakkında konuşan Kamuran Akkor, “Gençler ve tüm müzikseverler şarkıyı çok sevecekler” diyerek iddialı konuştu.

Son yıllarda özellikle genç müzikseverlerin büyük beğeni ile dinlediği ve dijital platformlarda hayran kitlesini arttıran Türk müziğinin güçlü sesi Kamuran Akkor, yepyeni pop tarzındaki şarkısı ile hayranlarına unutulmaz bir sürpriz yaptı. Yapımcılığını Elenor Plak sahibi Muhteşem Candan’nın üstlendiği şarkının söz ve müziği ise Mustafa Arapoğlu’na ait.

Başarılarla dolu müzik kariyerinde bini aşkın şarkıya imza atan ve bunların içinde üç yüzü aşkın pop şarkı seslendiren ünlü sanatçı, “Reyhan” ve “Aşk Eski Bir Yalan” gibi hit şarkılarıyla da son yıllarda en çok dinlenenler arasında yer alıyor. Yaz boyunca konser turnelerine hazırlanan Akkor'un cesur kostümleri ve yenilikçi klip çalışması, müzik dünyasında büyük bir yankı uyandıracağa benziyor.

Kağıthane’deki Rota stüdyolarında çekilen ve yönetmenliğini Erkan Nas’ın yaptığı klip çekimlerinde Kamuran Akkor’u single şarkısının yapımcısı olan Muhteşem Candan, kızı Menekşe Uçaroğlu Şenay, damadı Onur Şenay, menajeri Yağız Yılmaz yalnız bırakmadılar.