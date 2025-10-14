Kalaycıoğlu Ailesi'ne umut ışığı

Aleyna Kalaycıoğlu, trafik kazası sonucu yüzde 100 engelli kalan kardeşi Cansu için yıllar sonra yeniden umut ışığı buldu.

Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve kardeşi Cansu Kalaycıoğlu'yla birlikte, nöropsikolog Dr. Alptekin Aydın’ın öncülüğünde düzenlenen “Ekim Konferansı”na katıldı.

(Zuhal Kalaycıoğlu - Cansu Kalaycıoğlu - Aleyna Kalaycıoğlu - Dr. Alptekin Aydın- Safiye Soyman)

Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Dr. Aydın’ın nöroçeşitlilik ve yapay zekâ destekli tedavi sistemlerine odaklanan yenilikçi yaklaşımı büyük ilgi gördü. Aile, Cansu Kalaycıoğu'yla alakalı Aydın'dan olumlu sözler duyunca büyük bir sevinç yaşadı. Mutlu haberi alan Aleyna ve Zuhal Kalaycıoğlu, kardeşleri Cansu’ya sarılarak gözyaşlarına hâkim olamadı.

“Haberi alınca koştura koştura geldik.” diyen Aleyna Kalaycıoğlu, “Türk bir doktorun bizi umutlandırması onur verici. Belki de bugün Cansu’nun hayatı değişecek.” ifadelerini kullandı.



Anne Zuhal Kalaycıoğlu ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Herkes ‘imkânsız’ dedi ama ben umudumu hiç kaybetmedim. 3-4 ay ömür verdiler ama ben her gün ‘bir gün o gelecek’ dedim. 13 yıl çok uzun bir süreydi… Bugün Cansu’nun yeniden dünyayı göreceğine inanıyorum. Halkımıza da sesleniyorum: Lütfen özel evlatlarımıza karşı daha hassas olalım.”

Etkinliğe katılan sanatçı Safiye Soyman da kendi yaşamından örnek vererek destek mesajı verdi. MS hastası olan oğlu Harun Akaröz’ü 26 yıl süren uzun bir mücadele sonunda kaybettiğini anlatan Soyman, “Hocamız otizm üzerine bir numara. Bakım, sevgi ve moral her şeyin anahtarı. Ben oğlumu Nerede nefes alıyorsa oraya taşıdım. Her anne gibi elimden geleni yaptım.” dedi.