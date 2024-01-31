İstanbul'un kalbinde aşk: Four Seasons İstanbul otellerinde unutulmaz bir Sevgililer Günü

Four Seasons Hotels Istanbul Sevgililer Günü için 14 Şubat’ta birbirinden özel içerikler sunarak günü romantik ve unutulmaz kılıyor.

Four Seasons Hotel Sultanahmet’ten ‘We Belong Together’

Four Seasons Hotel Sultanahmet, ‘We Belong Together’ konseptiyle lezzet ve eğlenceyi buluşturarak tarihi yarımadanın büyüsüyle dolu bir aşk hikayesi yaşatıyor. Otelin miksolojistleri tarafından hazırlanan özel karşılama kokteyli romantik bir akşamın başlangıcını müjdeliyor. Sevgililer Gününe özel olarak dekore edilmiş mekân ve masalar romantizmi zirveye taşıyor.

Otelin ikonik restoranı AVLU’da servis edilecek, Executive Chef Özgür Üstün imzalı Sevgililer Günü menüsünde başlangıç olarak servis edilen ‘Okyanus ve Toprak’ vasabi mayonez, pirinç patlağı, dana tartar, susam yağı, havlıcan ve limonotu sosla servis edilen ıstakoz tempuradan oluşuyor. Şeker pancarı eşliğinde servis edilen Stracciatella peynirinin ardından özel soslarıyla Barbun ve Deniz Tarağı lezzeti doruğa taşıyor. Liçi, frambuaz ve şampanya sorbet günün romantizmine vurgu yapıyor. Sous Vide Usulü Pişirilmiş Dana Bonfile’nin ardından ‘My Sweetheart’ isimli tatlı, beyaz ve bitter çikolatayı buluşturarak romantik bir bitiş sağlıyor. 19:30-22:30 saatleri arasında canlı müzik eşliğinde mutlu saatler için tasarlanan performans kalplerin ritmini artırırken, misafirler özel bir hediyeyle bu güzel günün anılarını evlere taşıyor.

Gün boyunca keyifli molalar için özel Sevgililer Günü temalı çay servisi, tatlı sürprizlerle dolu bir akşam için La Pistache ürünleri ve odaya özel hediyeler otelin sunduğu günü anlamlı kılan içerikler arasında yer alıyor.

Four Seasons Hotel Bosphorus’ta İstanbul Boğazı'nın Büyüsünde Aşkı Keşfedin

Four Seasons Hotel Bosphorus Sevgililer Günü yemeğini AQUA’da 19:00-23:00 saatleri arasında sunuyor. 5 çeşit deniz ürünüyle zenginleşen menü, aşkı lezzetle buluşturuyor.

Executive Chef Görkem Özkan ve ekibi tarafından güne özel olarak hazırlanan menüde yengeç ve havyarla başlayan keyifli saatler, ıstakoz ve ana yemekte kalkanla devam ediyor. Kapya biberi ve kızılcık sorbe ile tazelenen lezzetler ‘Kuğu’ isimli muhteşem tatlıyla bitiş sağlıyor. Bu özel gecede vegan misafirleri için de özel bir menü hazırlayan otel, avokado&karakılçık ile başlayıp, yaban mantarlı lazanya, Ege otlarıyla mücver ve ızgara kök kerevizle devam eden lezzetli menüyü ayva tatlısı ile sonlandırıyor.

Damaklarda iz bırakan lezzet dolu geceye Aslı Güral'ın keyifli piyano performansı eşlik ediyor. Romantik detaylarla tasarlanan masalar aşkın izlerini taşıyor.

Bu özel günü unutulmaz kılmak için

Four Seasons Hotel Sultanahmet için 0212 402 30 00 numaralı telefondan, Four Seasons Hotel Bosphorus için ise 0212 381 40 00 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. Aşkın dansına davetlisiniz!

Instagram Hesapları:

@fssultanahmet @avlusultanahmet

@fsbosphorus @aquabosphorus