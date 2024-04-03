'İki Gözüm Ahmet Sürgün' vizyona giriyor

Ahmet Kaya'nın hayatından kesitlerin beyaz perdeye yansıtıldığı "İki Gözüm Ahmet Sürgün" filmi, uzun bir bekleyişin ardından nihayet seyirciyle buluşuyor.



Bu yapımda, Türkiye'nin özgün müzik geleneğinin önemli isimlerinden biri olan Ahmet Kaya'nın yaşam öyküsü ve mücadelesi anlatılıyor. Film, 5 Nisan'da Türkiye'de ve 11 Nisan'da Avrupa'da sinemalarda vizyona girecek.



Filmin yapımcılığını üstlenen X yapım Şirketi, Ahmet Kaya'nın hayatını ve sanatını izleyicilere aktarırken, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce şiir okuduğu için cezaevine gönderilmesinden sonra yaşanan duygusal anları da ekranlara taşıyor. Bu sahneler, seyircilerde derin duygusal izler bırakacak nitelikte. Yönetmenliğini Gani Rüzgâr Şavata ve Hakan Gürtop'un üstlendiği film, Ahmet Kaya'nın müzik kariyerindeki zorlu mücadelesini, Paris günlerini ve MGD (Müzik Endüstrisi Derneği) gecesinde yaşanan linç olayını da detaylı bir şekilde ele alıyor.



Ayrıca, filmin senaryosunu Gönül Aktürk, Gani Şavata, İlker Barış ve Kenan Kaya kaleme alırken, yapımcılar arasında Ömer Demiral, Eşref Bukan ve Koray Şavata gibi isimler yer alıyor.Başrollerde Ahmet Kaya'yı Özgür Tüzel'in canlandırdığı filmde, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Metin Yıldız, Ekin Akkaş gibi yetenekli oyuncular da yer alıyor. Filmin çekimlerinde, Ahmet Kaya'nın yaşamında önemli bir rol oynayan olaylar ve anılar gerçekçi bir şekilde yeniden canlandırılarak seyirciyle buluşturulmuş. İzleyiciler, Ahmet Kaya'nın sanat dolu hayatını ve yaşadığı zorlukları daha yakından tanıyacakları bu yapımı merakla bekliyor.