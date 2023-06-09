Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak ile ilişkisi hakkında flaş itirafta bulundu

Clear’ın kadın ve erkek saç bakım ihtiyaçlarına özel tasarlanan yeni saç dökülmesi karşıtı uzman bakım serileri, marka yüzleri Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka ev sahipliğinde özel bir davetle kutlandı.



Geceye katılanlar arasında olan Hazar Ergüçlü de soruları yanıtladı.



Ergüçlü, "Çok güzel geziceğim, yazı değerlendiriceğim. Vaktim oldukça ailemin yanına da gitmeyi çok seviyorum. Kıbrıs benim için yurt dışı olmaktan çıktı artık ya. Her boşlukta onlarla vakit geçirmekten keyif alıyorum" dedi.



Geçtiğimiz günlerde ilk kez aşkları ortaya çıkan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile aşk yaşayan oyuncu, "Her şey yolunda ya. Keyfim yerinde, çok iyiyim. Çok yeni daha ama çok mutluyuz" dedi.