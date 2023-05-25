Hazal Subaşı sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, yeni sevgilisi Atakan Başsavcı ile görüntülendi. İşte detaylar...

Adını Rıza Kocaoğlu ile yaşadığı aşkla duyuran Hazal Şubaşı, yeni sevgilisi Atakan Başsavcı ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer, kısa süreli panik yaşadı.


Şubaşı'nın erkek arkadaşı yaşadığı şok ile "Kamera bizi mi çekiyor?" diye kendi kendine konuşmaya başladı. Gazetecilerle sohbet eden Şubaşı, "İlişkimiz daha çok yeni. Bir aydır birlikteyiz. Her şey çok güzel gidiyor" diyerek, gecenin karanlığında gözlerden kayboldu. Aras Bulut İynemli'nin yeğeni Atakan Başsavcı...

 

 

 

 

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Hazal SubaşıAtakan Başsavcı

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