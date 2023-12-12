Hasan Can Kaya’nın kahkaha dolu Avrupa turnesine büyük ilgi

Komedyen, senarist ve oyuncu Hasan Can Kaya, yıl boyunca devam edecek Avrupa şovlarına haftalar öncesinden biletleri tükenen gösterilerle başladı. Ünlü komedyen, aralık ayında 8 günde 5 şehirde gösteri yaparak 10 bini aşkın izleyiciyle buluştu.

‘Çok Aşk’ filminin vizyona girmesinin ardından çalışmalarına ara vermeden yeni turnesini planlayan Hasan Can Kaya, yurt dışındaki hayranlarıyla buluştu. Uzun süredir aldığı talepler sonucunda kapsamlı bir Avrupa rotası oluşturan komedyen, 2024 yılında da devam edecek turnesinin ilk ayağını gerçekleştirdi.

BİLETLERİ HAFTALAR ÖNCESİNDEN TÜKENDİ 

Hasan Can Kaya, ‘Stand-Up Party’ adını taşıyan şovuyla önce Almanya’da sahnedeydi. Stutgart, Berlin, Mannheim, Bochum ve Münih’te 5 gösteri yapan ünlü komedyenin gösterisinin biletleri haftalar öncesinden tükendi. Her bir salonda binlerce hayranıyla buluşan Hasan Can Kaya’nın şovu izleyenlere kahkaha şöleni yaşattı. Ünlü komedyenin gösterisini izlemek isteyen fakat kendi şehirlerinde bilet bulamayan hayranları bile farklı şehirlerden gelerek gösteriyle buluştu. 

Hasan Can Kaya 2024 yılında da Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İngiltere ve İsviçre’nin farklı şehirlerinde hayranlarıyla buluşacak.

 

 

 

 

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