Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor

Son yılların en beğenilen ve ses getiren dizi projelerinden Gassal dizisindeki Çetin karakteri ile büyük beğeni toplayan dizi ve tiyatro oyuncusu Safa Tabur, ilk şarkısıyla müzik sektörüne adım atıyor.



MYD Müzik Film Yapım etiketiyle yayınlanan Bal Olsun isimli duygusal şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Safa Tabur, ilk kez bir şarkı çıkarmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Gassal dizisinin yanı sıra Kız Babası dizisindeki Mirsat karakteri ile de hafızalarda yer edinen Tabur, yeni şarkısıyla sanat yolculuğunu bambaşka bir boyuta taşıyor.

Sözleriyle kırgınlık, pişmanlık ve sevgi arasındaki ince çizgiyi anlatan "Bal Olsun" isimli şarkının aranjörlüğünü Uygar Çataltaş üstlenirken, şarkının klibinin yönetmen koltuğunda ise Önder Kul yer alıyor. Oyunculuk kariyerinden sonra müzik sahnesine adım atan Tabur, şarkısıyla hayranlarını duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.