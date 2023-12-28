Fenz’de yılbaşı gecesi: Boğaz manzarası eşliğinde lezzet şöleni  

Eylül ayında İstinye’de kapılarını açan FENZ Restaurant, şık ve zarif dekorasyonu, marinadaki konumu, direk İstanbul Boğazı manzarası, Akdeniz ve Asya mutfağı sentezi menüsüyle, gustosu olan gastronomi sevenlerin kısa sürede en çok tercih ettiği mekân oldu. Lounge, Fine Dining Restoran ve Roof Barı ile 3 katta yer alan FENZ, misafirlerine kıtalar arası bir lezzet deneyimi yaşatıyor.

FENZ İstanbul, sadece lezzetleriyle değil aynı zamanda atmosferiyle de büyülüyor. Ünlü Mimar Mahmut Anlar'ın tasarımıyla şekillenen mekan, sade, şık ve sofistike bir atmosfer sunarken, Roof Bar’ındaki DJ ve Saksafon performanslarıyla eğlencenin de adresi olmayı vaat ediyor.

Damaklarda İz Bırakan Menü!

Şef Tolga Bozok'un imzasını taşıyan özel menü, dünya lezzetlerini ustalıkla bir araya getirerek damaklarda unutulmaz izler bırakıyor.

FENZ Restoran'ın özel Yılbaşı menüsü, başlangıçtan tatlıya kadar lezzetin her aşamasında özel bir deneyim sunuyor.

İstanbul Boğazı’nın büyüleyici manzarası eşliğinde misafirlerine mutluluk ve lezzet dolu bir gece yaşatmayı hedefleyen mekanının menüsü ferahlatıcı ve canlandırıcı bir etki yapan Narenciye kokteyli ile başlıyor. Fermente nohut püresi ile hazırlanan Burrata & Mango, Miso sosu ile fırınlanmış Bebek Patlıcan, Dana Tartar, humus tabanlı bebek kalamar ile devam ediyor. Ana yemek olarak şefin özel reçetesiyle hazırlanan ördek konfi, geceye damgasını vuran başyapıtlardan biri.

Tatlı olarak Rhum Baba, göz alıcı sunumu ve damaklarda bıraktığı eşsiz lezzetiyle geceyi taçlandırıyor.

FENZ Restauran Adres: İstinye Mahallesi İstinye Caddesi 12/1A İstanbul

Telefon: 0 539 324 09 54 www.fenz.com.tr

Yılbaşı Menüsü:

- Paylaşımlıklar -

Narenciye – Hindiba Salatası & Badem Salsa

Burrata & Mango – Fermente Nohut Püresi

Miso ile Fırınlanmış Bebek Patlıcan & Antakya Tuzlu Yoğurt Kreması

Dana Tartar & Tendon Pufu

Bebek Kalamar & Hummus

- Ana Yemek -

Ördek Bacağı Konfi & Yeşil Elma - Zencefil – Mirin Özsuyu

- Tatlı -

Rhum Baba & Vanilya Taneli Krema

Beyaz Şarap: Likya Arykanda Sauvignon Blanc, Antalya, 2021

Kırmızı Şarap: Kayra Versus Syrah & Viognier, Tekirdağ, 2019