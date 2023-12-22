Eski partnerler Uğur Güneş ile Gülsim Ali İlhan aşk mı yaşıyor?

Uğur Güneş ile Gülsim Ali İlhan'ın başrollerini paylaştığı 'Al Sancak' dizisiyle geçtiğimiz aylarda ekrandaydı...



İkili, geçtiğimiz günlerde İstinye Fenz'deki bir davete katıldı. İlhan ile Güneş'in gece boyu sohbet etmesi, akıllara, "Yeni bir aşk mı?" sorusunu getirdi.



Çiftin uzun süre sohbet etmesi hayranlarını da heyecanlandırarak, "Çok yakışıyorlar" yorumununda bulundu.