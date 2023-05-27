Eda Ece'nin çok konuşulan fotoğrafı!

FOX'un fenomen dizisi Yasak Elma ekrana veda ediyor.

Yasak Elma'nın oyuncuları ve set ekibi final bölümünü bugün çekti.



Projenin başrol oyuncusu Eda Ece, dizideki eşleriyle fotoğraf çektirdi. Hello dergisinin çektiği fotoğrafta Yıldız karakterine hayat veren Ece'nin dizideki eşleri Talat Bulut, Berk Oktay ve Murat Aygen ile karesi çok konuşuldu.

Kare derginin Instagram hesabından, "Bu akşam son çekim günü biten Yasak Elma dizisinde Yıldız Yılmaz Argun Kuyumcu Yıldırım bütün kocalarıyla birlikte poz verdi!" notuyla paylaşıldı.