Dünyaca ünlü rapçi Baby Brown'dan Türkçe şarkıya cover

"Oriental Poison" ve "Per Ty" gibi dünyada ses getiren büyük hitlere imza atan ünlü rapçi Baby Brown büyük bir sürpriz yaparak ‘Antep Hamamları’na cover yaptı.

Antalya Manavgat Sunthalia Otel’de İbrahim Şaşmaz ev sahipliğinde şarkıya klip çeken Brown, Türk kültürüne olan büyük sevgisini gösterdi.

Rapçi, yeni çalışmasının bu yazın en çok çalınacak kulüp ve parti şarkısı olacağını iddia etti.