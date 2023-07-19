Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye geldi 19.07.2023 10:49 Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye geldi. İşte detaylar... Victoria’s Secret modeli Alessandra Ambrosio, Antalya’daki bir otelin reklam yüzü oldu. Model, otelde pozlar verdi. Kırmızı bikinisiyle çektirdiği kareleri yayınlayan Ambrosio, "En sevdiğim pazartesi türü" diye yazdı. Çocuklarıyla gelen Ambrosio'nun, çekimlerin ardından iki gün de İstanbul'u gezecek. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Alessandra Ambrosio