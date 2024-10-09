Dayak yediği iddia edilen Hande Demir yaşananları anlattı!

Sosyetik güzel Hande Demir, geçtiğimiz gece bir mekan çıkışı 3 kadın tarafından darp edildiği haberleri çıkmıştı. Sessizliğini koruyan Hande Demir ilk kez “Nedir İşin Aslı” programının yorumcusu Emrah Öztürk’e o gece yaşananlar hakkındaki tüm gerçekleri anlattı.



"Haber tamammen yanlış. Ben 10 kişilik arkadaş grubumla mekandan çıkarken yeni giriş yapan bir grupla bizim arkadaşlar arasında sözlü bir tartışma yaşandı hepsi o kadar. Yok hastanelik olmuşum yok darp raporu alınmış hatta biz o mekan çıkışı başka bir yere geçtik.

Ben şiddete zaten karşıyım. Ama bana karşı şiddet uygulamayı düşünecek bir kişi daha doğmamıştır ve bu haber hakkında hukuki süreç başlatıldı" diyerek, o gecenin perde arkasını anlattı.