Cumhuriyetin 100. yılı konser geliri kadın hekim adaylarına burs olacak

Şimdiye kadar organ bağışına dikkat çekmek için farklı yerlerde konserler veren AYDA1DETOKS, 23 Kasım akşamı Jolly Joker Vadistanbul’da verecekleri konserin tüm gelirini, tıp öğrencileri burs fonu için Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV)’e bağışlayacak.

KAHEV’DEN İLK: “ASKIDA KONSER BİLETİ”

Konser duyurusunu paylaşan KAHEV, ülke genelinde konsere katılamayan eğitim gönüllüleri için de “Askıda Bilet” kampanyası başlattı. Askıya bırakılan her bilet, öğrencilerin konser girişi için kullanıma açılacak.

KONSERİN KONUK SOLİSTİ ABD’DE BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMACISI OLARAK ÇALIŞAN DR. ALİŞYA ANLAŞ

Bağlamada grubun Kurucusu ve Organ Nakil Koordinatörü Hüseyin Yıldırımoğlu, Elektro gitarda Doç. Dr. Selçuk Köse, bas gitarda Dr. Anıl Akpınar, bateride Dr. Adnan Sayar, klasik gitar ve solist olarak Organ Nakil Koordinatörü Turan Yıldırımoğlu’nun yer aldığı AYDA1DETOKS’a , konuk solist olarak Dr. Alişya Anlaş eşlik edecek.

Konser için Türkiye’ye gelecek olan Dr. Alişya Anlaş ABD’de biyomühendislik alanında araştırmacı olarak çalışıyor. Dr. Anlaş, akademik çalışmalarının yanı sıra müzik hayatını çoksesli ve çok dilli müzik gruplarıyla devam ettiriyor.

2015 yılında kurulan ve bugüne kadar organ bağışına dikkat çekmek için 41 konser veren AYDA1DETOKS grubunun eğitime destek için düzenlediği bu konserde, grubun kuruluşundan bu yana maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Adnan Sayar ve organ bağışı konserlerine destek verenlere de teşekkür plaketi verilecek.

Bu anlamlı konserin biletleri Biletix’de…

Sahne : Jolly Joker Vadi İstanbul

Tarih : 23 Kasım 2023 Perşembe

Saat : 20.00 – 24.00

Yer : Vadistanbul– Sarıyer