Cansu Tosun markasıyla öyle bir yere davet edildi ki...

Cansu Tosun, geçtiğimiz yıl yarattığı bikini görünümlü iç çamaşırı markası Islandy ile Paris'te bir etkinliğe davet edildi.



İngiltere, Fransa, Belçika gibi farklı ülkelerden markaların yer aldığı iki gün süren etkinlikte Tosun, ilhamını adalardan alan iç çamaşırı koleksiyonlarını tanıttı.



Katılımcıların alışılagelmiş bikini ve iç çamaşırından farklı olduğunu vurguladığı Islandykoleksiyonları etkinlikte büyük beğeni topladı.



Şu ana kadar Ibiza, Victoria, Sardunia, Cuba koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturan Islandy'nin yeni koleksiyonları da yakında satışa sunulacak.