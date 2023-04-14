Bihter filminden ilk kare ortaya çıktı

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesini beyazperdeye taşıyan Bihter filminin çekimleri başladı.



Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı, kadrosunda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimlerin yer aldığı filmin çekimleri devam ediyor.

1900'lü yıllarda geçecek Bihter filminin senaryosunu Mervem Göntem'in kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Caner Alper ile Mehmet Binay oturuyor.



Bihter rolünde olan Abdullah, setten ilk karesini paylaştı.