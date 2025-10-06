Başkentte Masalsı Düğün: İrem Yıldırım ve Mehmet Özlek

Başkent Ankara, hafta sonu görkemli bir düğünle gündeme geldi. Siyaset ve iş dünyasının tanınmış ailelerinden Özlek ve Yıldırım ailelerinin evlatları, İrem Yıldırım ile Mehmet Özlek, muhteşem bir törenle dünyaevine girdi.

Şıklığın ve zarafetin buluştuğu düğün, Ankara sosyetesinin adeta akınına uğradı. Nikâh masasında genç çiftin heyecanına ortak olan isimler ise oldukça dikkat çekiciydi. Nikâh şahitliklerini ünlü iş insanı Murat Özdemir ve sevilen şarkıcı Berkay Şahin yaptı.



Damat Mehmet Özlek’in, AK Parti’nin kurucularından Mehmet Özlek’in torunu olduğu öğrenildi. Siyasi geçmişiyle tanınan aile, aynı zamanda Türk Amerikan Derneği (TAD) Okulları’nın ortakları arasında yer alıyor. Davetliler, özenle hazırlanan konsept, müzikler ve zarif detaylarla unutulmaz bir gece yaşadı. Gelin İrem Yıldırım’ın sade ama etkileyici gelinliği göz kamaştırırken, damat Mehmet Özlek’in zarif tarzı da tam not aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde eğlence doruğa çıktı. Davetliler genç çifte mutluluklar dilerken, düğün Ankara sosyetesinde “yılın en konuşulan düğünü” olarak şimdiden yerini aldı.