Aydan Şener’den kadınlara mesaj var

Aydan Şener söyleşide, kadınların kendi hayatları hakkında karar alabilmesinin, güçlü yönlerinin ve toplumdaki yerinin önemine vurgu yapıyor. Şener, kadınların sahip olabileceği en kıymetli farkındalığın “özdeğer” olduğunu belirterek, bu konuya, başrolünü oynadığı Çalıkuşu dizisinden bir alıntıyla değiniyor: “Bana hak etmediğim şekilde davranan herkesle kafamda vedalaşıp bir daha bana ulaşamayacakları yerlerde bıraktım.”

Kadınların her daim ayağa kalkmaya, sıfırdan başlamaya gücü olduğunu belirten Şener, “İnsanların birden fazla kez beni kırmasına izin vermem. Kendimi korumak, kendime olan saygımı yitirmemek adına o ortamdan uzaklaşırım ve her zaman yeniden başlama gücünü kendimde bulurum çünkü insanın kendi gücüne inanması, yaşamdaki en önemli duygudur. Kadınlar güçlerini farkına vardıklarında yere daha sağlam basıyor ve onları aşağıya çeken kişi ve koşullarla vedalaşmaları daha kolay oluyor.” sözleriyle kendi tecrübelerini okurlarıyla paylaşıyor.

Kadınların kendi değerini bilmesi, kendilerine sevgi ve saygıyla yaklaşması gerektiğini dile getiren Aydan Şener, bu konuda genç nesillere şu sözlerle tavsiyeler veriyor: “Değerinizin anlaşılmadığı, hak etmediğiniz bir muamele gördüğünüz her yerden ve herkesten uzaklaşın. Siz, sizin değerinizi korumakla ve yüceltmekle yükümlüsünüz. Gücünüzü farkına varın… Dünyayı değiştirmek sizin elinizde… Korkmayın ve kararlı olun.”

Deniz Ertem Aydoğar’ın nehir söyleşisi ile ‘’Anayurt Kitap’’ tarafından yayımlanan kitapta Aydan Şener, kadın sağlığından güzelliğe, değişen ruh hallerinden anneliğe, kadınlık hallerinden insanlık hallerine, kendi annesi ve çocuğuyla olan ilişkilerinden modaya kadar, insan ve hayvan sevgisiyle çarpan kalbinin ve iç dünyasının sesleriyle geniş bir yelpazede okuyucuya sesleniyor.