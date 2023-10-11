Ayça Varlıer Amerikan dergisine kapak oldu 11.10.2023 18:00 Amerika'da yayınlanan bir dergiye kapak olan Ayça Varlıer için cesur ve güzel başlığı kullanıldı. Ayça Varlıer Amerika'da basılı olan yayınlanan Fashion Republic dergisine kapak oldu. Derginin kapağında yer alan Varlıer için 'Cesur ve Güzel' başlığı kullanıldı. Derginin iç sayfalarında iki fotoğrafıyla yer alan Varlıer için 'Büyüleyici fiziği, oyunculuk ve şarkıcılıktaki tartışmasız yeteneği ile karşınızda Ayça Varlıer...' denildi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Ayça varlıer