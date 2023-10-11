Ayça Varlıer Amerikan dergisine kapak oldu

Amerika'da yayınlanan bir dergiye kapak olan Ayça Varlıer için cesur ve güzel başlığı kullanıldı.

Ayça Varlıer Amerika'da basılı olan yayınlanan Fashion Republic dergisine kapak oldu.

Derginin kapağında yer alan Varlıer için 'Cesur ve Güzel' başlığı kullanıldı.

Derginin iç sayfalarında iki fotoğrafıyla yer alan Varlıer için 'Büyüleyici fiziği, oyunculuk ve şarkıcılıktaki tartışmasız yeteneği ile karşınızda Ayça Varlıer...' denildi.

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Ayça varlıer

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