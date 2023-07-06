Aslıhan Karalar Bodrum sahillerini güzelliğiyle büyüledi 06.07.2023 17:45 Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar, güzelliğiyle Bodrum'u salladı. İşte haberin detayları... Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Bayramdan sonra soluğu Bodrum’dan alan güzel oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Gündoğan'da bir beach’te denize girerken görüntülendi. Düzgün fiziği ve fit vücuduyla herkesi kendine hayran bırakan Karalar, denize girdikten sonra uzun uzun güneş banyosu yaptı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Aslıhan Karalar