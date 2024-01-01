Aşkın Nur Yengi konserinde Haluk Bilginer'den yeni yıl sürprizi! Annesinin kopyası

Sevilen şarkıcı Aşkın Nur Yengi, yeni yılı yavru vatan Kıbrıs'ta Hüsnü Şenlendirici ile geçirenler arasındaydı.

Girne'deki Lord's Palace Hotel sahne alan Yengi'nin sahnede ise çok özel bir konuğu vardı. Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına geçen Aşkın Nur Yengi, 2023 yılını değerlendirdi.

Şarkıcı, "2023 çok iyi geçmedi hepimiz için, kötü anılarımız var. İnşallah 2024 ülkemiz ve tüm dünya için muhteşem olsun. Aynı zamanda sağlıklı ve barış içinde geçen bir yıl olsun." dedi.

Sahnede performans sergilerken hayat arkadaşı Haluk Bilginer'in sahneye çıkması ile seyirci tarafından alkış tufanı koptu.

Sahnede iki Cem Karaca şarkısı okuyan Haluk Bilginer, seyircinin bir daha demesi üzerine yeniden sahneye çıkarak üçüncü kez şarkısını seslendirdi.