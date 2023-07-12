Arda Güler'in sevgilisi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bonservisle transfer olan Arda Güler, dünya basınında gündem olmaya devam ediyor. Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalayan milli yıldız, ilk antrenmanına çıkarken futbol dışında özel yaşamıyla da gündem olmaya devam ediyor. İmza törenine ailesiyle birlikte katılan Arda Güler'in destekçilerinden biri merak konusu oldu.

Annesi gözyaşlarını tutamazken babası ve kardeşi, Arda Güler'e alkışlarla destek olmuştu. Ailesinin dışında bir kişi daha imza töreninde yer alırken bu isim merak konusu oldu.



AŞK YAŞADIĞI İDDİASI

Arda Güler'i ön sıradan takip eden Galatasaray Basketbol Takımı'nın oyuncusu Duru Nayman (18) ile milli yıldızın aşk yaşadığı öne sürüldü.



İkilinin imza töreni dışında basına yansıyan görüntüsü bulunmazken ilerleyen günlerde daha sık bir araya gelebilecekleri belirtildi. (Hürriyet)