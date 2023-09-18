Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Atatürk filminden yeni kare 18.09.2023 17:45 Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Atatürk filminden yeni kare... İşte detaylar... Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu Atatürk filminden yeni kareler paylaşıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı filmden dikkat çekici yeni bir kare yayınlandı. Aras Bulut İynemli’nin sosyal medyada paylaştığı bu kare kısa sürede büyük ilgi gördü. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN