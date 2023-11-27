Akmerkez, 30’uncu yılını İzel-Çelik-Ercan konseri ile kutluyor

İstanbul’un buluşma noktası Akmerkez, 30’uncu yıldönümünü 7’den 70’e tüm ziyaretçileriyle beraber kutluyor. Akmerkez, 30 Kasım’da ücretsiz olarak gerçekleşecek İzel-Çelik-Ercan konseri ile tüm misafirlerini nostaljik bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor.

30 yıldır İstanbul’un kalbinde yer alan Akmerkez, 1993’ten bu yana bünyesinde yer alan seçkin marka ve mağazaları, eğlence noktaları ve yeme-içme alanlarıyla, keyifli deneyimin adresi ve kentin en gözde buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Akmerkez, 30 Kasım saat 19.00’de ücretsiz gerçekleşecek İzel-Çelik-Ercan konseri ile 7’den 70’e tüm ziyaretçilerine müzik şöleni sunacak.

Efsane şarkılarla müzik şöleni

“Özledim” ve “Dönmelisin” gibi şarkılarıyla efsane haline gelen 90’lar Türk popunun güçlü müzik gruplarından İzel-Çelik-Ercan’la müzik ve eğlenceye doyacak Akmerkez misafirleri, geçmişe de keyifli bir yolculuk yapacak. Akmerkez’in 30. yıldönümüne özel bu keyifli Konser, etkinlik alanında gerçekleşecek.

 

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