1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ile Ceylan Yılmaz boşanıyor

1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ile Ceylan Yılmaz boşanıyor. İşte haberin detayları...

Snob Magazin'in haberine göre; Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan oyuncu Metin Yıldız, 1.5 yıl önce meslektaşı Ceylan Yılmaz ile evlenmişti.

 

Çok Güzel Hareketler Bunlar, Alemin Kralı, Selena ve Mucize gibi sevilen projelerle tanınan oyuncu Metin Yıldız (49), meslektaşı Ceylan Yılmaz (35) Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girmişti.


1.5 yıldır evli olan ikilinin boşanacağı iddia edildi.

 

İkilinin ayrılmasının sebebi ise Ceylan Yılmaz'ın kıskançlık yaptığı için olduğu iddia edildi.

Çiftin ailesi ve yakın arkadaşları araya girmesine rağmen, ikiliyi bir türlü barıştıramadıkları da söyleniyor.

 

 

 

 

 

 

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Metin YıldızCeylan Yılmaz

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