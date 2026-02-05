 Konteyner ASM’ler olağanüstü şartlarda hizmet vermeye çalışıyor

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen depremlerin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, depremden en ağır etkilenen illerde birinci basamak sağlık hizmetleri hâlâ olağanüstü koşullarda sürdürülmeye çalışılıyor.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Hatay ve Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesinde görev yapan aile hekimleri, ebe ve hemşirelerin hem fiziki yetersizliklerle hem de idari baskılarla karşı karşıya bırakıldığını belirterek, bölgede yaşananların artık kabul edilemez ve travmatik bir hal aldığını vurguluyor.

Hatay’da Sağlık Hizmetleri Depremin İlk Günündeki gibi Konteynerlarda

AHESEN’in deprem bölgesinden derlediği güncel bilgilere göre Hatay’da yaklaşık 100 Aile Sağlığı Merkezi konteynerlerde hizmet veriyor. Bu da yaklaşık 280 aile hekimliği biriminin geçici yapılarda çalışmak zorunda olduğu anlamına geliyor.

Buna ek olarak 21 civarında aile hekimliği birimi hâlâ boş durumda. AHESEN Genel Başkanı Dr.Ahmet Kandemir, Hatay’da 6 ay öncesine kadar yeni yapılıp faaliyete geçen ASM sayısının bir elin parmaklarını dahi geçmediğini ifade ederek: “Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Hatay’da sağlık hizmetinin hâlâ konteynerlerde yürütülmesi, planlama ve yönetim eksikliğinin açık göstergesidir.” dedi.

Hukuksuz Denetimler ve Keyfi Cezalar Hatay’da!

Dr. Kandemir, Hatay’ın bazı ilçelerinde ilçe sağlık müdürlerinin kişisel tutumları nedeniyle aile hekimlerinin hukuksuz şekilde cezalandırılmaya çalışıldığını belirtti. Zaten ağır koşullarda görev yapan sağlık çalışanlarının bu uygulamalarla psikolojik olarak yıpratıldığını vurguladı.

AHESEN’in bölgede görev yapan sağlık çalışanlarından edindiği örneklerden bazıları şöyle: Bir ilçede aile hekiminin 1 günlük istirahat raporu, ilçe sağlık müdürü tarafından “usule ve fenne aykırı” bulunarak raporu yazan hekimden savunma istenmiş, raporu alan hekim hakkında ise “kuruma bilgi vermediği” iddiasıyla soruşturma açılmaya çalışılmıştır.

Başka bir ilçede ise aynı hekime kişisel sebeplerle üst üste denetimler yapılmış, mesai bitiminden sonra yapılan denetim, mesai içinde yapılmış gibi tutanak altına alınarak ceza verilmiştir.

Denetim gerekçesini ve görevlendirme evrakını talep eden hekime, bu belgeleri sunamayan ekip geri dönmüş; buna rağmen hekime “denetimi görmezden gelmek” gibi haksız bir gerekçeyle kınama cezası verilmiştir.

Dr. Kandemir, bu yaşananları “O makamlar kimsenin egosunu tatmin edeceği yerler değildir. Bu keyfi uygulamalar hem çalışan sağlığını hem de halk sağlığını doğrudan tehlikeye atmaktadır.” şeklinde değerlendiriyor.

Teşekkür Bekleyen Hekimlere Kınama Veriliyor

6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde, olağanüstü koşullarda konteynerlerde hizmet veren hekimlerin takdir edilmesi gerekirken cezalandırılmaya çalışıldığını vurgulayan Kandemir, konunun İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmesine rağmen ilçe düzeyindeki keyfi uygulamaların devam ettiğini ifade etti.“Bu tabloyu kamuoyunun vicdanına ve takdirine bırakıyoruz.”

Kahramanmaraş’ta da tablo farklı değil!

Kahramanmaraş’ta da 10’dan fazla ASM hâlâ konteynerde hizmet veriyor. Bu durum hem vatandaşların sağlık hizmetine erişimini hem de hekim ve sağlık çalışanlarının mesleki faaliyetlerini ciddi biçimde kısıtlıyor. Yanlış planlama, eksik kadro ve gelir kayıpları ile Kahramanmaraş’ta başlıca yaşananlar: Yeni yapılan ASM binaları ihtiyaca göre değil, bulunan alanlara göre inşa ediliyor. Bazı mahallelerde birden fazla ASM bulunurken, çevre mahallelerde hiç ASM olmuyor. Deprem döneminde aile hekimlerine pozitif ayrımcılık yapılması gerekirken, konteynerde hizmet verdikleri gerekçesiyle ücret kesintileriyle karşı karşıya bırakıldılar. Kamu kendi binalarında standart sağlayamazken, ASM’lere standart dayatılıyor; bu da aile hekimlerinin gelirlerinde ciddi düşüş riski oluşturuyor.

Sisteme personel girişi durma noktasında:

60 civarında aile hekimliği biriminde hemşire yok

30 civarında birimde hekim bulunmuyor

Kent genelinde 416 aile hekimliği birimi mevcut olmasına rağmen hizmet sürdürülebilirliği tehlikede.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, deprem bölgesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin artık alarm verdiğini belirterek, merkezi ve yerel sağlık yönetimlerini hukuka, liyakate ve insani çalışma koşullarına uygun davranmaya çağırdı. Dr. Kandemir; “Depremin yükünü omuzlayan aile hekimleri, ebe ve hemşireler değil; bu süreci yönetemeyen anlayış sorgulanmalıdır. Sağlık sistemi ancak çalışanını koruyarak ayakta kalır.”

Dr. Kandemir, “Hatay’da, 6 Şubat’ta deprem nedeniyle anma etkinlikleri için okullara idari izin verilirken, depremin tüm sıkıntısını kesintisi 7/24 yaşayan aile hekimliklerinde çalışan, hekim, ebe ve hemşireler unutulmuş ve meslektaşlarımıza bu konuda negatif ayrımcılık yapılmıştır.”

