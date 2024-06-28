Züleyha Ortak'a arkadaşlarından doğum günü sürprizi 28.06.2024 20:44 Züleyha Ortak'a arkadaşlarından doğum günü sürprizi. İşte detaylar... Şarkıcı Züleyha Ortak, yeni yaşını kutladı. Arkadaşları şarkıcıya, doğum günü sürprizi yaptı. Ortak, kendisi için yapılan, 'İyi ki doğdun Züleyha' yazılı pastayı üfledi. Kız kıza kutlanan doğum gününün fotoğraflarını şarkıcının arkadaşları sosyal medya hesabından paylaştı. Ortak ve dostları gün sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN