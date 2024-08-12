Zuhal Olcay yeni yaşını sahnede kutladı

Zuhal Olcay, yaz konserlerine son hızla devam ediyor; usta sanatçı Bodrum'daki sahnelerinin ardından, hafta sonu Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da muhteşem bir performansa imza attı. Zuhal Olcay, seyircisinin hep bir ağızdan söylediği şarkıları ve coşku dolu alkışları eşliğinde unutulmaz bir konser gecesi yaşattı.

AYNI GÜN DOĞUM GÜNÜ

Zuhal Olcay'ın aynı gün doğum günüydü. Konserin doğum günüyle aynı güne denk gelmesi de, konsere ayrı bir heyecan kattı; Olcay'ın sevenleri, gece boyunca alkışlarının yanına "iyi ki doğdun" tezahüratları da eklediler. Olcay'ın menajerlik firması Must-Ent ekibi ve orkestra arkadaşları birlikte sürpriz kutlama gerçekleştirdi. Orkestra arkadaşlarının "iyi ki doğdun" müziğiyle birlikte Zuhal Olcay için sahneye doğum günü pastası geldi.

Zuhal Olcay, 19 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro'da sahnede olacak.