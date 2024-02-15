Zuhal Olcay'dan Sevgililer Günü mesajı  

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sahnede olan Zuhal Olcay, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını, salonu dolduran yüzlerce çiftle birlikte söyledi. Olcay, konserinde Hüsnü Arkan'ı da sahneye davet etti, ortaya doyumsuz anlar çıktı.

Zuhal Olcay, kendisini izlemeye gelenlere de takıldı, "Almışsınız yanınıza sevgililerinizi, biz de biliriz aşk neydi. Neyse, bana sizleri aşkı mutluluğu yeter" deyince salonda kahkaha sesleri yükseldi. Zuhal Olcay, muzip tavrına devam etti: "İnşallah yüzünüz hep gülsün aşktan, gülmezse de fazla takılmayın, acısı geçiyor"