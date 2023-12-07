Zuhal Olcay’dan çapıcı itiraflar

Uzun süredir hiçbir televizyon programına katılmayan Zuhal Olcay, yaşanmış hikayelerle Empati kurarken, kendisine dair çok özel anılar paylaştı, yorumlar yaptı. Sizlerle, Empati'de öne çıkan bölümleri paylaşıyoruz.

Oyuncuların evliliği zor değil, evlilik başlı başına zor. Karı kocanın ikisi de oyuncu olunca, ister istemez yarış oluyordur, olmaması mümkün değil.

Eğer başabaş giden bir yetenek ve kariyerden söz ediyorsak hele, felaket bir şey... Ama o başabaşlığı, akıllı ve güzel insanlar bir bütün yapıp, ailenin, tiyatronun yararına kullanır ve çok da güzel sonuçlar elde eder.

Aşka inanıyorum

Aşkın ömrü var, maksimum 5 yıl bile değil...

Bir kızım olduğu için ve hayatta güvenebildiğim bir varlık olduğu için çok mutluyum.

ZUHAL OLCAY BÜYÜDÜĞÜ EVE GİRERSE...

Zuhal Olcay, doğup büyüdüğü Üsküdar Fıstıkağacında evlerinin önünde geçerken, evin eşyalı kiralık olduğunu görüp, emlakçıyla evi gezdiğini açıkladı. İşte o cümleler:

"Çok yeni bir şey oldu, 1 buçuk 2 ay önce o evin olduğu mahalleden geçerken evin mobilyalı olarak kiraya verildiği ilanını gördüm. Ben buraya girmek istiyorum dedim. ,

25 yıllık emektar çalışanlarımla beraberdim, o evi bana gösteren emlakçı arkadaş kusura bakmasın... Eve girdim, bütün odaları dolaştım. Gömme dolaplar, mutfakdaki dolaplar, 30 yıl önce ayrılmışım o evden düşün, o koridora girdim, o koridorun çok iyi bir akustuği vardı, herkes evden gittikten sonra bütün kapıları kapatır saatlerce şarkı söylerdim.

Bir baktım koridora, ne kadar küçük bir koridormuş... Zaten 2 oda 1 salon bir evdi... O koridorun içine onca hayali nasıl sığdırmışım şaştım kaldım. Çok enteresan bir şeydi... O küçücük koridorda bir gelecek inşa etmişim kendime farkında olmadan..."

ÇOK MUTLU BİR ÇOCUKLUK GEÇİRMEDİM

Ahmet Mümtaz Taylan'ın çocukluğuna dair "Mutlu bir ev miydi?" sorusuna Zuhal Olcay şu yanıtları verdi: "Çok değil... Anlaşamıyorlardı çok fazla, ikisi de birer birer baktığında çok tatlı insanlar, ama malesef yanlış cast.

Dolayısıyla çok mutlu bir çocukluk geçirmedim... Haksızlık etmeyeyim, sanatçı olmamda, bu yolda eğitim almamda, hayallerimi gerçekleştirmem konusunda gördüğüm destek çok büyük, ailemde çok fazla sanatçı var.

Çok fazla destek gördüm ailemden. Huzur içinde uyusunlar"