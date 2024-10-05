Zeynep Casalini ‘’Zamansız Kadınların Şarkıları’’ ile turneye çıkıyor   

Türk Pop Müziğinin başarılı isimlerinden Zeynep Casalini, Sezen Aksu’dan Ajda Pekkan’a, Nilüfer’den Nükhet Duru’ya uzanan geniş bir repertuvarla BKM Organizasyonu ile Adana, Ankara, Bursa ve İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.  

2000’li yıllara damga vuran Türk Pop Müziğinin başarılı sanatçılarından Zeynep Casalini, BKM Organizasyonu ile gerçekleşecek “Zamansız Kadınların Şarkıları” konsepti ile turneye çıkıyor.  

“Zamansız Kadınların Şarkıları” repertuvarında; Sezen Aksu’dan Ajda Pekkan’a, Nilüfer’den Nükhet Duru’ya “Zamansız Kadınların” söylediği, herkesin ezbere bildiği ve söylendikçe lezzetlenen şarkılardan oluşacak. 

Türk Pop Müziğine adını altın harflerle yazdırmış, müzikseverlerin kalp ağrılarına refakatçi olmuş, şarkıları söylemekle kalmayıp adeta yaşayan kadın Zeynep Casalini Adana, Ankara, Bursa ve İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.  

Zeynep Casalini “Zamansız Kadınların Şarkıları” Turne Takvimi:  

18 Ekim   : 01 Burda PGM Sahne Adana 

23 Ekim   : Jolly Joker Ankara
6 Kasım   : Jolly Joker Bursa
29 Kasım : Dada Salon Kabaret İstanbul

Geçmişten günümüze uzanan, unutulmaz bir zaman yolculuğuna çıkmak isteyenler için turnenin biletleri satışta.  

 

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