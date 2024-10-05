Zeynep Casalini ‘’Zamansız Kadınların Şarkıları’’ ile turneye çıkıyor

05.10.2024 01:21

Türk Pop Müziğinin başarılı isimlerinden Zeynep Casalini, Sezen Aksu’dan Ajda Pekkan’a, Nilüfer’den Nükhet Duru’ya uzanan geniş bir repertuvarla BKM Organizasyonu ile Adana, Ankara, Bursa ve İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.