Zeynep Bastık’tan yaz enerjisi

Zeynep Bastık, yazın enerjisini Ege ve Akdeniz kıyılarında verdiği konserlerle sahneye taşıyor.

Ünlü yıldız, enerjisi, hit şarkıları, stiliyle önceki gün Çeşme’de sahnedeydi.



Türk pop müziğinin yıldız ismi Zeynep Bastık, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor.



Yaz stili ve en sevilen şarkılarıyla önceki gün Çeşme Stage On The Beach’te hayranlarıyla buluşan Zeynep Bastık, kendisini dinlemeye gelenlere müzik şöleni yaşattı.



Muhteşem enerjisiyle ve haftalarca liste başı olan hitleriyle şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren başarılı sanatçı, sahnedeki danslarıyla da büyük alkış aldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak harika bir performansa imza atan Zeynep Bastık, alkışlar eşliğinde konserini noktaladı.