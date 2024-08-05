Zeynep Bastık’tan yaz enerjisi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’tan yaz enerjisi... İşte detaylar...

Zeynep Bastık, yazın enerjisini Ege ve Akdeniz kıyılarında verdiği konserlerle sahneye taşıyor.

 

Ünlü yıldız, enerjisi, hit şarkıları, stiliyle önceki gün Çeşme’de sahnedeydi.


Türk pop müziğinin yıldız ismi Zeynep Bastık, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor.


Yaz stili ve en sevilen şarkılarıyla önceki gün Çeşme Stage On The Beach’te hayranlarıyla buluşan Zeynep Bastık, kendisini dinlemeye gelenlere müzik şöleni yaşattı.


Muhteşem enerjisiyle ve haftalarca liste başı olan hitleriyle şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren başarılı sanatçı, sahnedeki danslarıyla da büyük alkış aldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak harika bir performansa imza atan Zeynep Bastık, alkışlar eşliğinde konserini noktaladı.

 

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi