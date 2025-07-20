Zeynep Bastık Kıbrıs'ı büyüledi

Zeynep Bastık, yaz sahnesine hız kesmeden Kıbrıs’ta devam etti. Ünlü sanatçı, bu yaza damga vuran hit’lerinin yanı sıra eğlenceli şarkılarıyla yazın ateşini alevlendirdi.

Zeynep Bastık önceki gece Kaya Palazzo Resort Girne’de sahne aldı. Kıbrıs’ta yaz coşkusunu yaşatan Zeynep Bastık müzik ve eğlence dolu bir geceye imza attı.

Sahneye mini, ışıltılı tulumdan oluşan kostümüyle çıkan sanatçı, ‘Kör Sevdam’, ‘Destan’ gibi bu seneye damgasını vuran parçalarının yanı sıra ‘Lan’, ‘Eyvah’, ‘Felaket’, ‘Savaştım Harbiden’, ‘Ara’, ‘Sana Bayılıyorum’ gibi hit şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza attı.



Konser boyunca sahne performansıyla dikkat çeken Zeynep Bastık, hayranlarının coşkusuna dansları ve samimi sahne içi sohbetleriyle karşılık verdi.