Zeynep Bastık'ın 'Destan'ı geliyor!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın 'Destan'ı geliyor! İşte detaylar...

Zeynep Bastık, 2025 yılının ilk şarkısını yayınlayarak yıla iddialı bir giriş yapıyor.

 


Sanatçının Destan şarkısı 14 Şubat’ta dinleyiciyle buluşuyor.

 

Her şarkısı liste başı olan Pop Müziği’nin iddialı sesi Zeynep Bastık,

 


yeni parçası Destan'ı yayınlamak için gün sayıyor.

 

Sözü ve müziği Göko'ya ait olan Destan ünlü sanatçının eşsiz yorumuyla 14 Şubat’ta yayınlanıyor.

 


Destan’ın klibi için kamera karşısına da geçecek olan sanatçı,

 


şarkısıyla olduğu kadar yeni koreografisi ve


klibiyle de adından söz ettirecek.

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