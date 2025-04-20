Zeynep Bastık'ın Alaçatı tarzı

Zeynep Bastık, Alaçatı Ot Festivali kapsamında İzmir'de sahne aldı.

Ünlü sanatçı sahne performansı ve festival havasını yansıttığı stiliyle katılımcılarla birlikte sezonun ilk Ege konserini verdi.

Zeynep Bastık, "Memleketim" dediği İzmir'de Alaçatı Ot Festivali'nin ilk gününde sahne aldı. Baharın gelişini dillere destan olan şarkıları ve sahne performansıyla kutlayan ünlü sanatçı, enerjisiyle festival katılımcılarını coşturdu.



Zeynep Bastık, ekose desenli İspanyol paça pantolonuyla sahnede festival tarzını yansıttı. Sanatçı, 'Eyvah', 'Lan', 'Bundan Böyle' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra son yayınladığı 'Destan' şarkısını da seslendirdi.



Zeynep Bastık kendisini izlemeye gelenlere, "Burada olduğum için çok mutluyum. Festival ruhunu hep çok sevdim özellikle İzmir’deyse. Geçen hafta Alaçatı pazarında karşılaştığımız dinleyicilerim burada mı, geldiniz mi?" diye hayranlarına seslendi.



DÜETLE SÜRPRİZ YAPTILAR

Gecenin sürprizi ise Zeynep Bastık'ın müzikal kariyerinde daha önce de bir araya geldiği Anıl Piyancı ile düeti oldu. Konseri izlemek için gelen Anıl Piyancı sahneye çıkınca tüm festival katılımcıları neşeli bir sürpriz yaşadı. İkili 'Bırakman Doğru mu?' adlı şarkıyı birlikte seslendirdi.