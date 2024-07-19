Zeynep Bastık Bodrum konserinde binlerce kişiyle buluştu

Zeynep Bastık, enerjisi, hit şarkıları, stiliyle önceki gün Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.

Ünlü sanatçı Bodrum’un efsanevi ambiyansında unutulmaz bir geceye imza attı.

Türk pop müziğinin yıldız ismi Zeynep Bastık, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor.

KerkiSolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşen konserde Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan Zeynep Bastık, kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına müzik şöleni yaşattı.

Bastık, "Bu sıcak havada bizleri yalnız bırakmayıp geldiniz. Şarkılarımla gönlümüz, ruhumuz serinlesin umarım" diyerek hayranlarına teşekkür etti.



Muhteşem enerjisiyle ve dillere pelesenk olmuş şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren başarılı sanatçı,

sahnedeki danslarıyla da büyük alkış aldı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak harika bir performansa imza atan Zeynep Bastık, alkışlar eşliğinde konserini noktaladı.