Zaya Blaze: Filmi çekilse Demet Özdemir’in enerjisini istiyorum

Yunanistan’da uzun yıllar dedektiflik yapan Zaya Blaze, şimdi Türkiye’de edebiyat sahnesine adım atıyor. Yunanistan’da iki kitabıyla okuyucunun ilgisini çeken Blaze, şimdi de Türkiye’de kaleme aldığı ilk eseriyle edebiyatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Destek Yayınları’ndan çıkan ilk kitabı Elian’ın heyecanını yaşayan Blaze, Elian’ı “gerçekle yüzleşmenin cesaretini anlatan, distopik bir yolculuk” olarak tanımlıyor. Ona göre bu kitap, “insanın berraklığa, içsel güce ve başlangıç noktasına doğru yaptığı bir keşif.” Okurunu en derin katmanlarına dokunan, onları bir güç kaynağına dönüştüren bir anlatıyla karşılayan Elian, aynı zamanda değişimi hissetmeye davet ediyor.

DEMET YUNANİSTAN’DA DA ÇOK SEVİLİYOR

Romanın sinemaya uyarlanmasını çok istediğini belirten Blaze, bu hayalini şu sözlerle dile getiriyor: “Kitaptan sonra bu hazzı da yaşamak isterim. Zihnimde sanki filmini çoktan çektim. Genelde yazarlara fazla karışma şansı tanımazlar ama hikâyem filme çekilse de sahiplenme duygusu beni sarıyor. Başrolde Demet Özdemir’i görmek çok isterim. Yunanistan’da da çok seviliyor, enerjisi harika ve oyunculukta her rolün hakkını veriyor.”

Blaze, Elian ile hem edebiyat dünyasına iddialı bir giriş yapıyor hem de eserinin sinema yolculuğuna göz kırpıyor.