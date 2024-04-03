Zafer Algöz'ün 24 günde ikinci acı kaybı

Zafer Algöz'ün 24 günde ikinci acı kaybı

Zafer Algöz, 24 gün önce annesi Güner Algöz, 24 gün önce hayatını kaybetmişti.


Oyuncunun babası Cevdet Algöz vefat etti.

 

Algöz, annesiyle babasının fotoğraflarını paylaştı.


Oyuncu, "Başımız sağ olsun, Sevgili annemiz’n ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular.Cekko babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camii'nden uğurlayacağız; Geriş Kabristanı'nda defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi.

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