Yüzüne birtakım estetikler yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı 06.04.2024 22:06 Yüzüne birtakım estetikler yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı. İşte detaylar... Snob Magazin'in haberine göre; Estetikli ünlüler kervanına katılan son olarak Cenk Eren katılmıştı. 58 yaşındaki sanatçı, yüz gerdirme operasyonu yaptırmıştı. "Türkiye'nin Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesini gerdirmişti. Sanatçı, son halini Instagram'dan paylaştı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN