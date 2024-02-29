Yunanistan'ın en ünlü pop yıldızı Antonis Remos İstanbul'da unutulmaz bir gece yaşattı

Gece boyunca sesiyle izleyicileri büyüleyen Antonis Remos, sahne performanslarıyla geceyi adeta renklendirdi. Müziğin evrensel dilini konuşan herkesi bir araya getiren bu Yunan sanatçı, sahneye çıkmadan önce ise Emin Ersoy'un unutulmaz performansıyla geceye ayrı bir anlam kattı.

ANTONIS REMOS VE SILA'NIN EFSANE DÜETİ

Ancak geceyi damga vuran an, Antonis Remos ile Sıla'nın sahne performansıyla geldi. Ünlü Yunan sanatçı, Sıla'yı sahneye davet ederek Sezen Aksu'nun "Herşeyi Yak" şarkısını seslendirdi ve geceyi zirveye taşıdı. Bu müzik dolu gece, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı ve eğlencenin doruk noktasına ulaşılarak gecenin ruhunu en üst seviyeye taşıdı.

MÜZİKSEVERLER GECENİN RİTMİNE KAPILDI

Gerard Piqué, Acun Ilıcalı, Berkay Şahin, Oğuzhan Koç, Begüm Özer, Aslı Gençoğlu, Yaşar İpek, Tuğçe Postoğlu, Selçuk Tümay, Evin Tümay, Ozan Şer, Bahar Şer, Müge Boz Erdeniz, Caner Erdeniz, Hande Gülşen Yontuç, Esat Yontuç, Melis Özer, Gül Gölge, Gökçe Bahadır, Dilek Arslan Dilber, Burcu Binici, Burak Yeter, Cihan Şensözlü, Boran Süzer, Aslı Sipahi ve Sercan Yaşar gibi cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimleri, etkinlik boyunca keyifli anlara tanıklık ettiler. Konser, büyük bir beğeniyle karşılandı ve bu müzik dolu gecede, Antonis Remos'un duygusal sesi eşliğinde izleyiciler nefes kesici anlar yaşadılar. Gece ilerledikçe, dinleyiciler eğlencenin doruk noktasına ulaşarak unutulmaz bir geceyi noktaladılar.

GALIA ENTERTAINMENT'IN İMZASIYLA UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Eğlence sektöründe öncü olan Galia Entertainment, dünyaca ünlü sanatçıyı İstanbul’a getirerek büyük bir ses getirdi. Etkinlik, Remos hayranları için kaçırılmayacak fırsat olarak değerlendirildi. Müzikseverler, gece boyunca duygusal ses eşliğinde nefes kesici anlara şahitlik ederek eğlencenin doruk noktasına ulaştılar.