Yoğun bakımda olan Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber

Alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşam mücadelesi veren oyuncu Şekip Taşpınar, taburcu oldu.

Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat Akarsu rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü saatlerinde rahatsızlanınca

Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

Üç hafta yoğun bakımda kalan Taşpınar, taburcu oldu. Taşpınar, "Sevgili dostlar... Bildiğiniz gibi 8 Haziran akşamı yoğun bakıma kaldırıldım. Sevgili eşim Berna için de benim için de oldukça zorlu bir süreçti. Cevap veremesem de desteğiniz, dualarınız, güzel dilekleriniz çok anlamlı ve değerliydi. İyi ki varsınız" dedi. 

 

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