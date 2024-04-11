Yıllar sonra aynı dizide buluştular

Latif Akgedik, CNP Yapım imzalı TRT TABİİ de yayınlanacak olan ‘Marnalı’ adlı dizinin başrolünde Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova’nın olduğunu yönetmen koltuğunda ise Doğan Ümit Karaca’nın bulunduğu söyledi.

Latif Akgedik dizideki karakter ve hikayeden bahsetmezken, “İzleyiciyi ekrana kilitleyecek bir hikaye geliyor. Muhteşem oyuncu kadrosuyla oluşan bir ekip ve yapım ekibiyle hakikaten çok güzel bir iş oluyor. Bu işte setinden yönetmenine yapımına kadar bulunmaktan çok mutluyum iyi ki böyle güzel bir hikayenin bir parçasıyım ve iyi ki böyle bir işteyim “ ifadesini kullandı.

Projede Latif Akgedik ile Gürkan Uygun Kurtlar Vadisi dizisinden sonra aynı projede buluştular.