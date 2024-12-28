Yılın son günlerinde ortaya çıkan aşk! Arzum Onan ile Orkan Özkan ilk kez görüntülendi

27 yıllık aşkını bitiren Arzum Onan, yeni yılın son gününde sevgilisiyle görüntülendi. Arzum Onan ile Orkan Özkan'ın aşkını Snob Magazin belgeledi. İşte detaylar...

Arzum Onan, bir süredir birlikte olduğu Orkan Özkan ile ilk kez Snob Magazin tarafından Nişantaşı Citys'te objektiflere takıldı.

 

Yeni yıl alışverişine çıkan çiçeği burnunda sevgililer, gazetecileri gülümseyerek poz verdi. Yeni yıl dileklerini belirten ikilinin, kış tarzı da dikkat çekti.

 

Los Angeles'ta yaşayan iş insanının sevgilisiyle 2025'i karşılamak için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Çift, alışveriş yaptıktan sonra ise Nişantaşı'ndan ayrıldı. Arzum Onan, 27 yıl evli kaldığı Mehmet Aslantuğ ile geçtiğimiz sene boşanmış ve adliyeye el ele gelmişti.

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