“Yılın Mimar Sinanları” sahiplerini buldu  

Okulun yönetim kurulu başkanı, Sinema-TV bölüm başkanı televizyoncu, akademisyen, yazar, Yelda Kırçuval’ın hazırlayıp sunduğu ödül töreninin bu yıl 10. su gerçekleşti.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşen ödül töreninde Acun Ilıcalı, Esra Erol, Fatih Altaylı, Hande Ataizi, Ebru Yaşar- Siyam “Yoksun” düetiyle, Gupse Özay, Zuhal Topal, Aramızda Kalmasın program sunucusu Müge Dağıstanlı magazin yorumculuğu kimliğiyle, Can Yaman For Children sosyal sorumluluk projesiyle, Evrim Akın, Kanal D Magazin Program Yapımcısı Timuçin Güner, Hürriyet Kelebek Editörü Cansu Topçu, Youtuber Emrullah Erdinç, sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş, ShowTv Ana haber sunucusu Pınar Erbaş Ersoy, Kızıl Goncalar dizisi senarist Şükrü Necati Şahin, yapımcı Faruk Turgut, oyuncu Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu, Nihat Odabaşı, çocuk oyuncu Lena Naz Kalaycı ve birçok ünlü isim ödüllerini aldı.

Gecede Onur Ödülü’ne layık görülen isim Nebahat Çehre oldu.