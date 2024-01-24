Yılın aşk bombasını Defne Samyeli patlattı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; İş insanı ve yapımcı Muzzafer Yıldırım, Nişantaşı'nda sahibi olduğu otelde Defne Samyeli ile çıkarken objektiflerimize takıldı.



Sevgili olduğu iddia edilen çift, hızlıca aracına geçti.

Görüntülenmek istemeyen ikili, hızlıca Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Yıldırım, bir dönem birlikte iş yaptığı komedyen Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya ile birlikte olması nedeniyle ikilinin arasını açmıştı.



Bir süre konuşmayan Yılmaz ve Yıldırım, daha sonra Levent'te bir araya gelip, küslüğü sonlandırmıştı.



Yıldırım, iki yıl önce Yılmaz'ın evliliğin eşiğinden döndüğü Samyeli ile yeni aşka yelken açması, yine dikkat çekti.



Samyeli ise geçtiğimiz yaz ayından müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşıyordu.