Yıldızlar geçidi! 23.08.2024 13:54 Ercan Saatçi’nin Bodrum 888 Private sahnesinden yıldızlar geçidi yaşandı. İşte detaylar. Ercan Saatçi’nin Bodrum 888 Private sahnesinden yıldızlar geçidi yaşandı. Çelik, Eda-Metin Özülkü, Hakan Altun’un sahneye çıktığı gecede adeta 90’lar yaşandı. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği gecede Metin Şen, Zeynep-Volkan Demirel gibi isimler de izleyenler arasındaydı. Özel anıların anlatıldığı gecede unutulmaz dakikalar yaşandı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN