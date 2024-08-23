Yıldızlar geçidi!

Ercan Saatçi’nin Bodrum 888 Private sahnesinden yıldızlar geçidi yaşandı. İşte detaylar.

Ercan Saatçi’nin Bodrum 888 Private sahnesinden yıldızlar geçidi yaşandı.

 

Çelik, Eda-Metin Özülkü, Hakan Altun’un sahneye çıktığı gecede adeta 90’lar yaşandı.


Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği gecede Metin Şen, Zeynep-Volkan Demirel gibi


isimler de izleyenler arasındaydı. Özel anıların anlatıldığı gecede unutulmaz dakikalar yaşandı.

 

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