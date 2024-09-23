Yıldızhan Ailesi'nin mutlu günü

İzzet Yıldızhan'ın oğlu Mustafa Yıldızhan ile Ecem Demirdöğen, İzmir Arena'da evlendi.



Çiftin nikah şahitleri Mehmet Ağar, Fatih Öztürk ve Mesut Sancak oldu.



Çiftin, evlilik cüzdanını Mehmet Ağar verdi.

Demirdöğen, "Çok mutluyuz. Nikah sırasında eşimin ayağına bastım" dedi. Mustafa Mert Yıldızhan, "Hayatın yeni bir adımı. Çok mutluyum. Ailemiz yanımda. Babam her zaman yanımda. Eli her zaman omuzunda. Bunları yapabiliyorsak onun sayesinde" diye konuştu.

İlk oğlunu evlendiren sanatçı, "Bundan daha büyük mutluluk yok. En büyüğünü evlendirdik. Baba-anne için bu en büyük mutluluk bu... Allah onları mesut etsin. Sabah evden çıkarken duygulandım. Mustafa'nın çocukluğu aklıma geldi. Evden birini uçurduk. Ondan sonra tek tek uçacaklar. Belki 2-3 yıl içinde düğünler olabilir" diye konuştu.



Arkadaşlarının düğünde olmasına Yıldızhan, "Böyle özel zamanlarda insan dostlarını yanında görmek istiyor. Bazı dostlarım mazeret göstererek gelemedi. Bazı dostlarımı göremedim. Böyle özel zamanlarda bahane kabul etmiyorum. Ölüm dışında kabul etmiyorum. Ben onlara dostluk yapıyorum, bu güzelliği beraber paylaşmak isterdim. İnsan dostlarını yanında görmek istiyor" açıklamasını yaptı.



PARALAR HAVADA UÇUŞTU

Düğünde sahne alan Cengiz Kurtoğlu, "İzzet benim iki evladımın düğününde vardı. 40 yıla yakın dostluğum var. Mutlu olsunlar" dedi.



Projelerinden bahseden sanatçı, "Pandemi başladığından beri İstanbul dışındayım. Gidip-geliyoruz İstanbul'a... Programlarımız devam ediyor" diye konuştu.



İzzet Yıldızhan'ın çok torunlarını olacağını belirten Kurtoğlu, "Onun ailesi kalabalık. Aile çok iyidir. Allah nazarlardan korusun" diye konuştu. Sanatçı, oğlu Aydın ile düet yapacağını söyledi.



Yıldızhan Ailesi, nikahtan sonra ailece poz verdi.



Gecede Kurtoğlu'nun yanı sıra Ebru Yaşar da sahne aldı.



Yaşar, Gaia n Uranos imzalı kostümüyle göz kamaştırdı. İzzet Yıldızhan da oğlu için sahneye çıkarak, şarkılar söyledi. Düğünde Türk lirası ve dolarlar havada uçuştu.



Arkadaşlarının havaya para attığını gören İzzet Yıldızhan, bir o kadar kendi hem Türk lirası hem dolar attı. Düğüne Oktay Kaynarca da katıldı.