Yıldız Tilbe'nin 'Aldat'ı 27 yıl sonra yeniden yorumlandı

Yıldız Tilbe'nin 'Aldat' adlı şarkısı, 27 yıl sonra Gülden Taşkın tarafından yeniden yorumlandı.

Gülden Taşkın, Çaldıran Records etiketiyle Tilbe'nin 1996 yılında çıkardığı üçüncü albümü 'Aşkperest'in sevilen şarkılarından 'Aldat'ı, tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturdu.

İTÜ Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Türk Müziği Bölümü mezunu olan Gülden Taşkın, kariyerinde Yıldız Tilbe’nin özel bir yeri olduğunu belirterek, bu eseri kendi yaşanmışlıklarından da derin izler taşıdığı için seçtiğine dikkati çekti.

Söz ve müziği Tilbe'ye ait şarkının düzenlemesini Selim Çaldıran yaparken klip yönetmeni de Ferit Çetinkaya oldu.

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